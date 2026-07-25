डॉक्टर धरती के भगवान हैं’… पत्रिका मेडेक्स-2026 में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने 35 चिकित्सकों का किया सम्मान

होटल हयात में हुए आयोजन के विशिष्ट अतिथि एम्स भोपाल के कार्यकारी निदेशक डॉ. माधवानंद कर रहे। इस मौके पर लैंडमार्क ग्रुप के डायरेक्टर विपेन्द्र यादव, बीएमएचआरसी की डायरेक्टर मनीषा यादव, सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. टीएन दुबे सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद थे। सम्मान प्राप्त कर चिकित्सकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने इस प्रोत्साहन के लिए पत्रिका समूह का सहृदय धन्यवाद किया।