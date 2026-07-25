पूर्व जज गिराबाला ने उम्र और महिला होने का हवाला देकर मांगी जमानत, CBI बोली- मृतक भी महिला थी

Bhopal News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में पिछले दिनों हुई मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के आरोपों में फंसीं सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत पर शुक्रवार को विशेष कोर्ट ने सुनवाई की गई। इस दौरान गिरिबाला के वकील ने एक बार फिर पूर्व जज की जमानत को लेकर कोर्ट में अर्जी दायर की गई। बताया जा रहा है कि, गिरिबाला सिंह के वकील ने तर्क दिया कि, वे महिला हैं और उनकी उम्र भी अधिक है। गिरिबाला के पक्षकार वकील ने उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मानवीय आधार पर एक बार फिर कोर्ट से उन्हें जमानत देने की मांग की।