डबल मानसून सिस्टम का असर! MP से राजस्थान तक 48 घंटे बाद तेज बारिश

मध्यप्रदेश में बारिश का दौर तेज होने की उम्मीद मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार नायक ने व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है और वर्तमान समय में दो प्रभावशाली निम्न दाब क्षेत्र मानसूनी गतिविधियों को गति दे रहे हैं। पहला निम्न दाब क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम राजस्थान पर बना हुआ है, जबकि दूसरा उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम बंगाल तट पर सक्रिय है। इन दोनों प्रणालियों के बीच मध्य भारत के ऊपर सक्रिय पूर्व-पश्चिम शियर ज़ोन वर्षा के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है।