MP में पेपर लीक पर सख्ती, 90 दिन के भीतर होगा न्याय, CM ने बताया पूरा प्लान

यह बात एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को कही। वे मध्यप्रदेश विधानसभा स्थित सेंट्रल हॉल में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की विद्यार्थियों के प्रति भावना स्पष्ट है। जैसे ही नीट पेपर लीक की खबर सामने आई, उसकी जांच के लिए उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित की। प्रकरण दर्ज हुआ और देशभर में तेज गति से आरोपियों की गिरफ्तारियां भी की गईं। फिर दोबारा नीट परीक्षा कराई गई।