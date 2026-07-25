MP Weather : एमपी में अगले चार दिन झमाझम, 35 जिलों में बारिश का अलर्ट

MP Weather Update :मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। इसी के चलते प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आगामी 4 दिन झमाझम बारिश का दौर जारी रहने के संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें करीब 15 जिलों में जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि 20 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं, बात करें अबतक प्रदेशभर में रिकॉर्ड की गई बारिश की तो औसतन 13 इंच यानी 330.4 मिमी बारिश हो चुकी है, जो पूरे मानसूनी सीजन के सामान्य कोटे का 35 फीसद है।