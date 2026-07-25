25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

अब 60 दिन में भरना होगा चालान, एमपी के ट्रैफिक नियमों में सख्ती की तैयारी

MP Traffic Fines : 'ई-चालान काटो और भूल जाओ' की व्यवस्था से सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन। प्रस्तावित नीति के तहत ई - चालान जारी होने के 60 दिन में जुर्माना भरना होगा।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 25, 2026

MP Traffic Fines

MP Traffic Fines (अब 60 दिन में भरना होगा ट्रैफिक चालान Photo Source- Patrika)

Traffic Rules : परिवहन विभाग की लापरवाही से मध्य प्रदेश में बार - बार यातायात नियम तोड़ने वाले वाहनों पर विभाग अब शिकंजा कसेगा। पत्रिका के खुलासे के बाद अब तक सिर्फ ई-चालान कर कुंभकर्णी नींद में सोने वाला विभाग इस व्यवस्था को सख्ती करने की तैयारी करने के दावे कर रहा है। नई प्रस्तावित नीति के तहत ई - चालान जारी होने के बाद 60 दिन के अंदर जुर्माना जमा भरना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर वाहन मालिक और चालक पर कार्रवाई होगी।

फिर भी नियम तोड़ने वाले बेखौफ

प्रदेश में ई-चालान की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2023 में करीब 90 हजार, 2024 में करीब 13 लाख और 2025 में 18 लाख से ज्यादा ई-चालान हुए। इसके बावजूद बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।

पत्रिका ने उजागर किया परिवहन का स्याह चेहरा

आपको बता दें कि, पत्रिका ने एक दिन पहली ही यानी 24 जुलाई के अंक में परिवहन विभाग की लापरवाही और बार - बार नियम तोड़ने वालों की हकीकत उजागर की थी। प्रदेश के शहरों में एक ही वाहन बार - बार सिग्नल तोड़ रहे हैं, लेकिन विभाग सिर्फ चालानी कार्रवाई कर खानापूर्ति कर रहा है।

परिवहन विभाग बोला- नियम तोडऩे वालों पर प्रभावी कार्रवाई उद्देश्य

परिवहन विभाग के शीर्ष अफसरों के अनुसार, नई व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ चालान की राशि वसूलना नहीं, बल्कि बार - बार नियम तोड़ने वाले वाहनों और चालकों की पहचान कर प्रभावी कार्रवाई करना है।

मियाद पूरी, तब क्या होगा?

प्रस्तावित नीति में तय किया जा रहा है कि, 60 दिन की मियाद पूरी होने के बाद बकाया ई - चालान वाले वाहनों पर कैसी कार्रवाई होगी। इसमें नोटिस, वाहन के दस्तावेज से जुड़ी कार्रवाई, परमिट या फिटनेस पर रोक व गंभीर मामलों में लाइसेंस निलंबन जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

एक्सपर्ट व्यू

विशेषज्ञों की मानें तो चालान काटना तब प्रभावी है, जब उसके बाद की कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। 60 दिन की समय सीमा के साथ चालान भुगतान की निगरानी, लंबित चालानों की स्वत: पहचान, बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए रिस्क कैटेगरी बनाना जरूरी है। वाहन, चालक और चालान का डेटा एकीकृत होने पर स्थायी सुधार संभव होगा।

एमपी में हर चौथा युवा 21 साल से पहले बन रहा दूल्हा, स्कूल छूटते ही शादी तय

ये भी पढ़ें
NHFS-6 Survey

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Jul 2026 07:19 am

Published on:

25 Jul 2026 07:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अब 60 दिन में भरना होगा चालान, एमपी के ट्रैफिक नियमों में सख्ती की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 6 कलेक्टर बदले, कई आइएएस अफसरों को किया इधर से उधर

CS Ashok Varnwal reshuffles 6 District Collectors in MP
भोपाल

25 जुलाई से लागू होगा भोपाल मेट्रो का नया टाइम-टेबल, हर 15 मिनट पर मिलेगी मेट्रो

Bhopal Metro: सिग्नलिंग प्रणाली को मिली मंजूरी (Photo Source - Patrika)
भोपाल

NEET छात्रों के लिए बड़ी राहत: मध्यप्रदेश में मेडिकल कॉलेज फीस होगी कम, एडमिशन के बढ़ेंगे मौके

MP Medical College Fees
भोपाल

मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रखना, यहीं हिसाब करुंगा: दतिया में पीसीसी चीफ की धमकी पर मचा बवाल

BJP accuses Jitu Patwari of issuing threats during the Datia by election 2026
भोपाल

Bhopal news: पत्नी की डेडबॉडी के पास बैठकर खूब रोया पति, मांगी माफी, नशे में गलती से हो गई हत्या

Murder of wife: पुलिस ने पति का किया गिरफ्तार प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.