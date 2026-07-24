मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रखना, यहीं हिसाब करुंगा: दतिया में पीसीसी चीफ की धमकी पर मचा बवाल

Datia By Election - दतिया विधानसभा उपचुनाव-2026 में प्रचार में तेजी आ गई है। गुरुवार को दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गांव-मोहल्लों में घूमे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बड़ौनी स्थित कुशवाहा धर्मशाला में जनसभा को संबोधित किया। यहां जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गणमान्य लोगों के साथ बड़ी संख्या में आमजनों को देख वे उत्साहित हो उठे। इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रचार के दौरान कहा कि भाजपा के प्रत्याशी को न कोई जानता है और न ही उन्हें वोट देना चाहता है। दोनों दलों में जबर्दस्त जुबानी लड़ाई भी चल रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने इसका वीडियो जारी किया है जिसमें वे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव के लिए कड़ी चेतावनी देते दिख रहे हैं। बीजेपी ने जीतू पटवारी के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वे अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं।