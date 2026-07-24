Bhopal news: स्मार्ट मीटर से बच रही 40% तक बिजली, 150 यूनिट तक उपभोक्ताओं को मिल रही छूट

Electricity consumers: एमपी के भोपाल शहर में बिजली बचत कर बिल घटाने के लिए उपभोक्ताओं का नया व्यवहार सामने आ रहा है। महीने के अंतिम दिनों में ये बिजली खपत 40 फीसदी तक घटा रहे हैं। इससे इनकी खपत 150 यूनिट तक बन रहती है, जिसका लाभ बिजली बिल में मिलता है। जिले में ऐसे एक लाख उपभोक्ता सामने आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर की नियमित मॉनीटरिंग की रिपोर्ट में ये स्थिति सामने आ रही है। जिले में ये उपभोक्ता मिलकर 42 लाख यूनिट तक बिजली बचा रहे है साथ ही बिल को कम करने में सफल हो रहे हैं।