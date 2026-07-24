कांग्रेस को मिले थे 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट, दतिया में कड़ी टक्कर के बीच बीजेपी को एक और चुनौती

Datia By Election - मध्यप्रदेश में दतिया उपचुनाव जोर पकड़ चुका है। बुधवार को विधानसभा में मानसून सत्र के समापन के साथ अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गज मैदान पर उतर चुके हैं। गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल तो कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत दोनों ही दलों के कई बड़े नेता प्रचार करते नजर आए। उपचुनाव में भाजपा आशुतोष तिवारी के जरिए दतिया पर काबिज होना चाहती है तो कांग्रेस घनश्याम सिंह के साथ दोबारा जीत दोहराने का दावा कर रही है। दोनों दलों ने सीट जीतने के लिए कई स्तर पर नेता-जनप्रतिनिधियों की अलग- अलग जिम्मेदारियां तय कर दी है। दतिया में कड़ी टक्कर के बीच बीजेपी को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 2023 में विधानसभा चुनाव में यहां के 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में रहे थे। बीजेपी को जहां इस अंतर को पाटना है वहीं अपनी जीत के लिए तीसरे दल के उम्मीदवार से भी जूझना है।