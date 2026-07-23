दिल्ली में छात्रों के बाद किसानों का बड़ा आंदोलन, भारत-अमेरिका FTA के खिलाफ डेरा, 6 सदस्यीय कोर कमेटी बनी

उन्होंने आरोप लगाया कि इस गुप्त प्रस्तावित समझौते के तहत अमेरिका से सस्ते कृषि उत्पाद भारत आएंगे। इससे देश के छोटे और सीमांत किसानों, स्थानीय डेयरी उत्पादकों और छोटे व्यापारियों की आजीविका प्रभावित होगी। भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता के खिलाफ किसानों ने 21 जुलाई को दिल्ली में पंचायत और प्रदर्शन भी किया। इसमें भारतीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा कक्का जी सहित प्रदेश के अनेक किसान शामिल हुए। मालूम हो देश बचाओ मोर्चा में 200 से अधिक किसान संगठन शामिल हैं। सभी एकजुट होकर रणनीति के साथ काम कर रहे हैं।