दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा और अवधेश नायक ही असली किंगमेकर! दोनों पर बड़ा दारोमदार

Datia By election: दतिया उप चुनाव 2026 में प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में दो प्रमुख नेताओं की छवि उम्मीदवारों से इतर है। हाल ये है कि उनके रुख पर ही हार जीत का दारोमदार है। बीजेपी के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के अवधेश नायक भले ही प्रत्याशी नहीं है, तब भी इन दोनों पर ही दोनों दलों की नजरें टिकी है। हालांकि दोनों दलों के पास बड़े नेताओं की फौज है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी खुद गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। इसके बावजूद नरोत्तम मिश्रा और अवधेश नायक ही केंद्र बिंदु बने हुए हैं। इन दोनों नेताओं का रुख ही दतिया की भविष्य की सियासत तय करेगा।