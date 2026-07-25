लोमड़ी का शिकार कर खेत में आराम फरमा रहा था विशाल अजगर, झाबुआ के गांव में हड़कंप

Jhabua News :मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के अंतर्गत आने वाली राणापुर तहसील के ग्राम समोई में शुक्रवार को एक विशाल अजगर के दिखाई देने से ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया। खेत की मेड़ पर बनी खोह में कुंडली मारकर बैठा अजगर कुछ ही देर पहले एक जंगली लोमड़ी का शिकार कर उसे निगल चुका था। शिकार के कारण उसका पेट पूरी तरह फूल गया था और वो सुस्त अवस्था में खोह के भीतर आराम कर रहा था। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे नल्दी के घने जंगल में छोड़ दिया।