झाबुआ में लव मैरिज से नाराज था पिता, दामाद से ही मांग लिए 25 लाख रूपए, किया पथराव

ग्राम रंगपुरा की 19 वर्षीय कमेरी बबेरिया ने 4 फरवरी 2026 को ग्राम मिंडल के रहने वाले शरद भूरिया के साथ झाबुआ कोर्ट में स्टाम्प के जरिए शादी की थी। शादी के बाद से ही कमेरी अपने पति के साथ ग्राम मिंडल में रह रही थी। लेकिन कमेरी के पिता वेस्ता बबेरिया को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। ऐसे में गत 8 जून की दोपहर करीब 12:30 बजे वेस्ता अपनी बेटी के ससुराल (ग्राम मिडल) जा पहुंचा। वहां उसने अपनी बेटी और दामाद शरद को डराया धमकाया और 25 लाख रुपए की रकम नहीं दी तो वह दोनों को जान मांग की। धमकी दी कि यदि उसे यह से खत्म कर देगा।