जबलपुर में भीषण सड़क हादसा, स्कार्पियो के अंदर जिंदा जले दो लोग, हाईवा से टकराई

Horrific road accident: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बरेला से गुजर रहे जबलपुर-मंडला रोड पर हाईवा से स्कार्पियो टकराई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी स्कार्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी बीच रास्ते में आग की चपेट में आ गई जिससे स्कार्पियो में सवार दो जिंदा जल गए। हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई। हादसे की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही भारी भारी पुलिस बल मौक पर पहुंचा। मृतको और गाड़ी की पहचान में पुलिस जुट चुकी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाईवा ने स्कार्पियो को 500 मीटर तक घसीटा था। मिली जानकारी के अनुसार, दोनों मृतक हरियाणा के निवासी है।