‘वैष्णोदेवी दर्शन’ से पहले बंद हो गई 3 साल के ‘गौरांश’ की धड़कन, झाबुआ से नैनीताल गया था परिवार

बताया जा रहा है कि गौरांश की हालत नाजुक होने पर उसे दिल्ली भेजने के डॉक्टरों ने परिवार को बोल दिया था। परिवार वालों का कहना है कि दिल्ली ले जाते समय रास्ते में गौरांश की धड़कन भी बंद हो गई थी। डॉक्टरों ने उसे दोबारा रिवाइव किया और फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर सिर की चोटों के कारण हम उसे बचा नहीं सके। गौरांश की मौत की खबर मिलते ही राणापुर में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।