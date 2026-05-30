झाबुआ में बीजेपी के पूर्व विधायक को आया गुस्सा, महिला का हाथ पकड़कर झटकारा, देखें वीडियो

पूर्व विधायक कलरसिंह भाबर का महिलाओं से विवाद और अभद्रता करते जो वीडियो सामने आया है वो शनिवार का बताया जा रहा है। वीडियो एक खेत का है जिसमें कलरसिंह भाबर जेसीबी में बैठे हैं। इसी दौरान कुछ महिलाएं खेत में जेसीबी के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तभी कलरसिंह भाबर गुस्से में जेसीबी का गेट खोलकर बाहर निकलते हैं महिलाओं को धमकाते दिख रहे है। इतना ही इस दौरान वो एक महिला का हाथ पकड़कर उसे जोर से दूर झटकते भी नजर आ रहे हैं। जो व्यक्ति ये वीडियो बना रहा है उसकी भी आवाज इसमें है। वो कह रहा है कि मामा महिलाओं पर लात न उठाना।