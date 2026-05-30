30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झाबुआ

झाबुआ में बीजेपी के पूर्व विधायक को आया गुस्सा, महिला का हाथ पकड़कर झटकारा, देखें वीडियो

BJP Former MLA Kalsingh Bhabar: बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप, वीडियो में महिला का हाथ पकड़कर झटकारते हुए आ रहे नजर।

2 min read
Google source verification

झाबुआ

image

Shailendra Sharma

May 30, 2026

BJP Former MLA Kalsingh Bhabar

BJP Former MLA Kalsingh Bhabar

Jhabua Viral Video: मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की थांदला विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कलरसिंह भाबर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में कालसिंह भंवर महिलाओं से अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। वो वीडियो में एक महिला का हाथ पकड़कर उसे झटकारते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है और भाजपा संगठन से कलर सिंह भाबर पर कार्रवाई करने की मांग की है।

महिला का हाथ पकड़कर झटकारा

पूर्व विधायक कलरसिंह भाबर का महिलाओं से विवाद और अभद्रता करते जो वीडियो सामने आया है वो शनिवार का बताया जा रहा है। वीडियो एक खेत का है जिसमें कलरसिंह भाबर जेसीबी में बैठे हैं। इसी दौरान कुछ महिलाएं खेत में जेसीबी के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तभी कलरसिंह भाबर गुस्से में जेसीबी का गेट खोलकर बाहर निकलते हैं महिलाओं को धमकाते दिख रहे है। इतना ही इस दौरान वो एक महिला का हाथ पकड़कर उसे जोर से दूर झटकते भी नजर आ रहे हैं। जो व्यक्ति ये वीडियो बना रहा है उसकी भी आवाज इसमें है। वो कह रहा है कि मामा महिलाओं पर लात न उठाना।

पारिवारिक बताया जा रहा विवाद

बताया जा रहा है कि ये विवाद पारिवारिक है और जमीन से जुड़ा हुआ है। कलरसिंह भाबर के बेटे का कहना है कि संबंधित महिलाएं उनके काका की जमीन को लेकर परेशान कर रही थीं, जिसके कारण ये स्थिति बनी। घटना की महिलाओं के द्वारा पुलिस में शिकायत नहीं की गई है। थांदला पुलिस ने भी इस तरह के मामले में कोई भी शिकायत न मिलने की बात कही है और इसी कारण अभी तक इस मामले में पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

कांग्रेस ने साधा निशाना

पूर्व विधायक कलरसिंह भाबर के द्वारा महिलाओं से अभद्रता किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना का वीडियो शेयर किया गया है और लिखा है- झाबुआ जिले के थांदला से पूर्व विधायक और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे कलसिंह भाबर नारी शक्ति का इस तरह सम्मान करते हैं। भाजपा की नेतागिरी नेताओं के लिए अत्याचार, कब्जे और नारी अपमान का लाइसेंस बन गई है!

ये भी पढ़ें

भिंड में हनीट्रैप गैंग की महिला सदस्य HIV पॉजिटिव निकली, कई लोगों को बनाया है शिकार
भिंड
BHIND

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 May 2026 10:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / झाबुआ में बीजेपी के पूर्व विधायक को आया गुस्सा, महिला का हाथ पकड़कर झटकारा, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

झाबुआ

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

देश के लिए गोल दागने वाली बेटी आज भी झाबुआ के छोटे से टीन शेड में रहने को मजबूर

Inspirational Sports Story
झाबुआ

तीन साल तक एक ही जूते पहनकर खेली, आज अमेरिका में खेलने जा रही है भारत की स्टार

International Footballer Jyoti Chauhan
झाबुआ

MP में जून तक तैयार होगी ‘नई रेल लाइन’, कम होगी गुजरात तक की दूरी

New rail line will be completed in June under Indore-Dahod railway line project in jhabua MP Railway News
झाबुआ

पति को कंधे पर बैठाकर घुमाया, सिर मूंडकर पीटा, वीडियो वायरल

mumbai ahmedabad highway 6 dead bodies found in 16 days vasai virar crime news
समाचार

महिला से अमानवीयता की हदे पार, सिर मुंडकर कपड़े फाड़े, पति को कंधे पर बैठाकर घुमाया, 4 गिरफ्तार

Jhabua News
झाबुआ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.