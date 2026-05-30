भिंड में हनीट्रैप गैंग की महिला सदस्य HIV पॉजिटिव निकली, कई लोगों को बनाया है शिकार

बता दें कि भिण्ड जिले की देहात पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश कर दो महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह वृद्ध पुरुषों को निशाना बनाकर अश्लील वीडियो बनाता था और झूठे दुष्कर्म के प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर वसूली करता था। बीते दिनों एक 60 वर्षीय बुजुर्ग ने देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 23 मई को भिण्ड बाजार से लौटते समय उसे एक महिला रास्ते में मिली जिसने पैर में दर्द का बहाना कर घर तक छोड़ने की मदद मांगी। फरियादी ने महिला को उसके घर छोड़ा। महिला ने चाय पिलाने के बहाने उसे घर में बुला लिया और फिर गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। आरोपी उससे सात लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पुलिस ने जब गैंग के सदस्यों को पकड़ा और पूछताछ की तो गैंग कई लोगों को शिकार बनाकर ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठ चुकी है। आरोपियों के पकड़ने जाने के बाद सात से आठ शिकायतें भी थाने पहुंची हैं।