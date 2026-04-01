एमपी में सोनम-प्रियंका जैसी निकली रूबी, जानबूझकर गिराया था पर्स

एसपी डॉ असित यादव ने बताया कि नीलेश जाटव की हत्या की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी रूबी जाटव ही निकली है। जिसने अपने प्रेमी विशाल जाटव व उसके साथी राजेश के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश की रची थी। रूबी ने प्लानिंग के तहत 8 अप्रैल को पति नीलेश से कहा कि मायके चलना है कुछ काम है। पति उस दिन पत्नी और तीन साल की बेटी को बाइक से अपनी ससुराल लेकर पहुंचा। रूबी ने जानबूझकर मायके में समय बिताया और अंधेरा होने के बाद वह घर के लिए रवाना हुई। इससे पहले रूबी ने अपने प्रेमी विशाल को बताया कि रमटा गांव के पास ही वह किसी तरह से बाइक से उतर जाएगी और पति को गोली मार देना। रूबी ने जानबूझकर पर्स गिराया और बाइक रुकवाई, जैसे ही नीलेश ने बाइक रोकी तो घात लगाए बैठे आरोपियों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।