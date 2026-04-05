युद्ध का असर: फैक्ट्रियों में बिगड़े हालात, 15 दिन में 50 करोड़ से अधिक का नुकसान, कई प्लांट हो गए बंद

औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में पिछले पंद्रह दिन में 4 हजार मजदूरों को घर बैठना पड़ा है। कुछ लोगों को प्लांट बंद होने से काम नहीं मिल रहा है तो अधिकांश लोगों को फुटकर गैस नहीं मिल रही है। जिससे वे काम छोडऩे को मजबूर हो गए हैं। इंडस्ट्रीज में कई बड़ी कंपनियों में काम करने वाले नियमित वर्कर भी छुट्टी पर चले गए हैं। कंपनियों के आसपास लगने वाले खानपान के ठेले भी बंद हो गई हैं। जिससे बाहर लोगों को खाने पीने का सामान भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। कई कंपनियों ने प्रशासन को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है।