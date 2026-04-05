100 से अधिक गांवों ओलावृष्टि से खेतों में बिछी फसल

मिहोना में दोपहर 2.45 से 3 बजे तक ओलावृष्टि हुई। कस्बे के मछरिया, मिहोना, ररी, चांदोख, इमलाह, बंथरी, खितौली, बिरखड़ी सहित आदि गांवों में बेर के आकार में ओले गिरे हैं। गोहद में शाम पांच बजे से 30 मिनट ओले गिरे। क्षेत्र के एंडोरी, खनेता, छीमका, शेरपुर, सर्वा, तुकेड़ा, झावलपुरा, सर्वा, छरेंटा, एनो, बाराहेट, बकनासा, खरौआ, खितौली, गढऱौली, बिरखड़ी, चंदारा, भगवासा, डांग सहित 50 गांव में ओलावृष्टि हुई है। आधे घंटे तक हुई ओलावृष्टि ने किसानों की गेहूं की फसल तबाह कर दी है। मौ क्षेत्र में पहले दोपहर 3 बजे से 20 मिनट छोटे आकार के ओले गिरे। इसके बाद बारिश होती रही, फिर शाम 4;45 बजे से बेर के आकार में ओले गिरे। दोनों बार में आधे घंटे ओले गिरे। मौ क्षेत्र के सलमपुरा, देहगांव, बमरौली, उजावल, रसनौल, बरारा, बर खेरिया, चांदन खेरिया, मघन, रुपावई, बड़ेरा, किटी, जारेट, सौरा, पखोजिया, किटेना, असोहना, जमदारा, देहगवां, अंधियारी, गंगापुरा सहित 25 गांव में ओले गिरे हैं। रौन में शाम चार बजे गौरई, मानगढ़, रेमजा, मेहदा, इंदुर्खी, नौधा, बसंतपुरा, मछंड, गोना पुरा, लारोल, महावीरगंज, दरियापुरा, राउकोट, शंकरपुरा, नवलपुरा, चांदोख सहित आदि गांवों में ओले गिरे हैं। अमायन में शाम 4.30 बजे पिपरौआ, परघना, रामपुरा, मदनपुरा, हरजीपुरा, अड़ोखर, अंधियारी, लालपुरा, अमायन, गहेली सहित पंद्रह गांव में दस मिनट तक ओलावृष्टि हुई है।