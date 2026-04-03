किसानों को खाद के लिए अब नहीं लगाना पड़ेगी कतार,मिलेगा ई टोकन

यह प्रणाली किसानों को उर्वरक वितरण प्रक्रिया में पारदर्षिता, समयबद्धता और सुगमता प्रदान करने हेतु विकसित की गई है। हर साल पहले टोकन, फिर खाद के लिए किसानों को लंबी लाइनों में लगकर परेशान होना पड़ता था। लेकिन अब इस प्रणाली के तहत किसानों को पंजीयन के उपरांत उर्वरक प्राप्ति के लिये ई-टोकन जारी किया जा रहा है। इस टोकन में किसान का नाम, पंजीयन, पंजीयन क्रमांक, उर्वरक का प्रकार एवं मात्रा, वितरण केन्द्र, निर्धारित तिथि, समय अंकित होता है। टोकन एसएमएस, मोबाइल एप या वेव पोर्टल के माध्यम से किसानों द्वारा स्वंय प्राप्त किया जा सकता है और उस टोकन से किसान निर्धारित समय पर संबधित केन्द्र से उर्वरक प्राप्त कर सकता है।