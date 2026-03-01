स्कॉटलैंड में MP के छात्र की रहस्यमयी तरीके से मौत, परिवार 18 दिनों से कर रहा शव का इंतजार

MP News: परदेस में पढ़ाई कर रहे बेटे की सफलता के सपनों के बीच आई एक खबर ने सब कुछ पलभर में बिखेरकर रख दिया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की मौ तहसील के 21 वर्षीया छात्र संस्कार श्रीवास्तव की स्कॉटलैंड में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। संस्कार किसान कुलदीप श्रीवास्तव का बेटा था। वह स्कॉटलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में एमएससी (फोरेंसिक साइंस) की पढ़ाई कर रहा था। अचानक आई इस खबर ने संस्कार के परिवार को सदमे में डाल दिया है। इस घटना ने संस्कार के माता-पिता सहित लोगों के मन कई सवाल खड़े कर दिए है। बता दें कि, संस्कार की मौत 7 मार्च को हो गई थी। परिवार को 18 दिन बाद भी संस्कार का शव नहीं सौंपा गया है। बताया जा रहे कि शव 27 मार्च को भारत पहुंच सकता है।