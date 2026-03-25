VIP दर्शन पर प्रतिबंध के बावजूद मंत्री ने गर्भगृह में की पूजा, Video Viral

आपको बता दें कि, यह पहली बार नहीं है जब शारदा माता मंदिर में नियमों को इस तरह किसी वीआईपी नेता ने ताक पर रखा हो। इससे पहले फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश के बाहुबली माने जाने वाले विधायक राजा भैया ने भी ये नियम तोड़ा था। बाहुबली विधायक एवं जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने नियमों की अनदेखी करते हुए मंदिर के गर्भगृह में शस्त्र के साथ प्रवेश किया और शस्त्र पूजा भी कराई थी। इस दौरान उन्होंने पुजारी नितिन महाराज को अपने साथ लाई हुई रायफल पकड़ाई। जिसे लेकर पुजारी ने उस पर चुनरी बांधी और फूलों की माला डालने के बाद पूजा करवाई। जानकारी के लिए बता दें कि शारदा माता मंदिर में अस्त्र-शास्त्र ले जाना या ऐसी पूजा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। (MP news)