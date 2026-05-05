बच्चों को HIV रक्त चढ़ाने का मामलाः सरकार ने की सिस्टम फेलियर की पुष्टि, डोनर ट्रेकिंग के लिए टास्क फोर्स गठित

सतना। जिला अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने के गंभीर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को भेजी गई रिपोर्ट में साफ माना है कि यह घटना किसी एक व्यक्ति की लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम की विफलता का परिणाम है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पाया गया कि खून की जांच, दस्तावेजीकरण, निगरानी और ट्रेसबिलिटी व्यवस्था में गंभीर खामियां थीं। साथ ही राज्य में एचआईवी जांच के लिए आवश्यक एनएटी (न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग) को एमओयू में शामिल नहीं किया गया था, जिससे जोखिम और बढ़ गया। उधर थैलेसीमिया पीडित बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के मामले में रक्तादाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स गठित की गई है।