MP में सरकार की बड़ी तैयारी, इन जनजातियों का बदल सकता है दर्जा

MP news: मध्यप्रदेश में जनजातीय वर्गीकरण में संभावित बदलाव की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। विशेष तौर पर विन्ध्य के कोल समाज के दर्जे में बड़ा बदलाव कर उनके अधिकारों को और बढ़ाने की तैयारी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोल, कोरकू और मवासी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति कोतवाल तथा (कोतवालिया) अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए व्यापक सर्वे और मानवशास्त्रीय अध्ययन करने की शुरू कर दी गई है। इसे लेकर सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था ने जारी किए हैं।