शादी में खाने को लेकर विवाद, हलवाई ने चाकू से वकील को गोदा, दर्दनाक मौत

मृतक रोहित रनेही गांव में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने गया था। बताया जा रहा है कि समारोह के दौरान उसका हलवाई का काम करने वाले सतीश डोहर से विवाद हो गया। घटना के बाद जब रोहित अपने गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में आरोपी सतीश डोहर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल रोहित को मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल कोठी अस्पताल पहुंचाया लेकिन घाव इतने गहरे थे कि डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। रोहितकी मौत की खबर जैसे ही परिजनों तक पहुंची घर में कोहराम मच गया।