MP में रील बनाने के चक्कर में हवा में लटके चार दोस्त, ब्रिज पर सफारी से कर रहे थे स्टंट

MP News: सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में 4 युवक लाइक्स और व्यूज के चक्कर में बाल-बाल बचे। दरअसल, शनिवार को वसुधा मंदिर के पास एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां , स्टंट कर रही एक सफारी कार अचानक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए आधी हवा में लटक गई। बता दे कि, सोशल मीडिया पर ये मामला खूब वायरल हो रहा है। मामला का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि, इस घटना ने फिर साबित किया कि कुछ 'लाइक्स' के लिए जान जोखिम में डालना भारी पड़ सकता है। नागौद पुलिस मामले की जांच कर रही है।