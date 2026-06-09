नौकरी बचाने बीमारियों के 12 मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर भी नहीं बची सेवा

मामले में प्रस्तुत मेडिकल प्रमाणपत्रों के अनुसार कार्यकर्ता ने अलग-अलग समय में ह्यूमेटिज्म अर्थराइटिस, एनीमिया, जॉन्डिस, एंटरिक फीवर, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज , हेपेटाइटिस एवं बैकएक, सियाटिका, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, मलेरिया, ब्रोंकाइटिस और डिस्पनिया जैसी बीमारियों के आधार पर अवकाश लिया। वर्ष 2019 से 2024 के बीच जारी किए गए 12 मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए गए। इसमें वर्ष 2024 के 6 माहों में जून से दिसंबर तक 8 मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किये गए। इसमें जून, जुलाई और अगस्त में डॉ सीएम तिवारी ने अपने मेडिकल सर्टिफिकेट में अलग-अलग गंभीर बीमारी बताई। इसके बाद सितंबर से दिसंबर तक डॉ मनीष गुप्ता ने चार मेडिकल सर्टिफिकेट में अलग-अलग गंभीर बीमारी बताई। हद तो यह हो गई कि 1 दिसंबर 2024 को डॉ मनीष गुप्ता 30 दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं और बीमारी डिस्पनिया ब्रोंकाइटिस बताते हैं। ठीक एक दिन बाद डॉ सीएम 4 सप्ताह का मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं और बीमारी सियाटिक (राइट) विथ बैकएक बताते हैं। इन सभी दस्तावेजों को देखते हुए अपर कलेक्टर संजना जैन ने न्यायालयीन आदेश में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि इस प्रकार प्रस्तुत अस्वस्थता और फिटनेस संबंधी प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता संदेह से परे स्थापित नहीं हो सकी।