ये आराम का मामला है…सतना में एसी-कूलर के गोदाम में सोता मिला चोर

सुबह जब गोदाम संचालक रोजाना की तरह गोदाम खोलने पहुंचे तो अंदर एक युवक को सोता देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तत्काल आसपास के लोगों को बुलाया और सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक पूछताछ में युवक के चोरी की वारदात में शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस उससे फरार साथियों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। वहीं चोरी गए सामान की सूची तैयार कर उसकी बरामदगी के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी ने बताया कि संदेही युवक से पूछताछ की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। चोरी करने आए चोर का गोदाम में यूं नींद में सोते मिलना और सुबह पकड़ा जाना शहर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं के बीच एक चोर के पकड़े जाने से ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि उससे पूछताछ में और भी चोरी की वारदातों का खुलासा हो सकता है।