सतना में ‘लावारिस बाइक’ खोलेगी घर के बड़े बेटे की ‘मर्डर गुत्थी’, शक के घेरे में ‘दामाद जी’

प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और अंधविश्वास का मामला सामने आया है और पुलिस के मुताबिक पतिराम कोल तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और अपने छोटे भाई सीताराम कोल के घर के पास रहता था। सीताराम की बेटी की शादी हिनौता गांव में तय हुई थी। बताया गया है कि युवती की तबीयत कुछ समय से खराब चल रही थी, जिसके चलते परिवार को संदेह हो गया कि पतिराम ने उस पर जादू-टोना कराया है और शादी में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसी कारणों से परिवार वाले दूरी बनाकर रखते थे।