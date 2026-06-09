दो दिन की छुट्टी से लौटने के बाद लेडी कॉन्स्टेबल ने की आत्महत्या, गुना में पुलिस क्वार्टर में मिला शव

गुना के कोतवाली थाने में पदस्थ 25 वर्षीय लेडी कॉन्स्टेबल निशा शर्मा ने मंगलवार को पुलिस लाइन स्थित पुलिस क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। निशा शर्मा अशोकनगर जिले की रहने वाली थीं। सुबह से निशा शर्मा के घर में कोई हलचल न होने और दोपहर तक घर का दरवाजा न खुलने के कारण आस पड़ोस में रहने वाले परिवारों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक दरवाजा खटखटाया। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर पहुंची तो लेडी कॉन्स्टेबल निशा शर्मा को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा।