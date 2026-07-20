20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

गुना

Guna news: एक साथ उठीं पति- पत्नी और बेटे की अर्थी, बेटे को मां की गोद में रखा, चीखकर रो उठा पूरा गांव

Guna news: हादसे से गहरे सदमे में पूरा गांव, शाम को एक भी घर में नहीं जला चूल्हा, एक साथ परिवार की तीन अर्थियां देख रो उठा पूरा गांव
2 min read
Google source verification

गुना

image

Astha Awasthi

Jul 20, 2026

Cremation: गांव में पसरा मातम (Photo Source - Patrika)

Cremation: गांव में पसरा मातम (Photo Source - Patrika)

MP news:एमपी के गुना में सोमवार का दिन हर किसी को रुला गया। एबी रोड पर भदौरा के पास रविवार शाम को हुए भीषण सडक़ हादसे में शहर से सटे पिपरौदाखुर्द गांव का एक परिवार उजाड़ दिया। सोमवार दोपहर को गांव से एक साथ तीन अर्थियां निकलीं तो हर आंख नम हो गई। पति- पत्नी और बेटे का एक ही चिता पर अंमित संस्कार किया गया। इसमें सबसे खास बात यह रही कि, मालती की गोद में उसके बेटे कार्तिक को लिटाकर अंतिम संस्कार किया।

पूरे गांव में शोक की वजह से रविवार शाम से चूल्हे तक नहीं जले और न ही लोगों ने अन्न ग्रहण किया। इस हादसे में पिपैरादा खुर्द के मनोज पुत्र खेमचंद कुशवाह 34 साल व उनकी पत्नी मालती 30 साल व 7 साल के बेटे कार्तिक की मौके पर ही मौत हो गई थी।

एक साथ पहुंचे शव, एक ही चिता पर दाह संस्कार

सोमवार सुबह जिला अस्पताल में हुए तीनों के शवों के पोस्टमार्टम के बाद करीब 11 बजे तीनों के शव गांव पहुंचे। इसके बाद ग्रामीणों व रिश्तेदारों ने मिलकर एक ही चिता पर अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे तीनों की अंतिम यात्रा एक साथ निकली।

पूरे गांव में पसरा मातम, लोगों ने ग्रहण नहीं किया अन्न

तीन अर्थियों को एक साथ निकलता देख पूरा पिपरौदाखुर्द गांव शोक में डूब गया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण, समाज के लोग और रिश्तेदार पहुंचे। यात्रा में शामिल कई लोगों की आंखें नम थीं। गांव में रविवार शाम से न तो चूल्हे जले हैं और न ही किसी ने भी अन्न ग्रहण किया है। मनोज की मां लक्ष्मीबाई का हादसे के बाद से लगातार रोने से बार- बार बेहोश हो रही है। मनोज के पिता पैरों से दिव्यांग के साथ ही पैरालिसिस की बीमारी से ग्रस्त है। ऐसे में न तो वे खुद के बल पर पलंग से उठ पाते हैं और न ही चल फिर पाते हैं।

कार ने मारी थी टक्कर

बता दें कि रविवार शाम को बाइक पर सवार पति-पत्नी और बेटे की हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार परिवार को पीछे से आ रही तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने टक्कर मारी। मृतक गुना की तरफ लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। कुछ ही देर में परिजन भी अस्पताल पहुंचे, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है।

Vidisha news: 663 किमी. दूर जाकर सबको रूला गई अवनी, पापा बोले- ‘खुशियां मातम में बदल गई…’,

ये भी पढ़ें
Death of innocent Avni:मासूम अवनी की मौत (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Jul 2026 06:11 pm

Published on:

20 Jul 2026 06:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / Guna news: एक साथ उठीं पति- पत्नी और बेटे की अर्थी, बेटे को मां की गोद में रखा, चीखकर रो उठा पूरा गांव

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Road Accident: कार की टक्कर से परिवार खत्म, गुना में बाइक सवार पति-पत्नी और बेटे की मौत

guna
गुना

Guna news: स्कूटी के बराबर लगाई बाइक, अचानक घसीटी गोल्ड चेन, सड़क पर गिरी स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी

Gold chain snatched: स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी से चेन स्नेचिंग (Photo Source - Patrika)
गुना

Jodhpur Bhopal Express Robbery: जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस में लूट, स्लीपर कोचों में घुसकर बदमाशों ने छीने मंगलसूत्र, चेन, झुमके और बैग

Jodhpur Bhopal Express
गुना

Professor Marriage Promise Case: वादा तोड़कर देहरादून चला गया गुना का प्रोफेसर, महिला सहकर्मी ने कराई FIR

GUNA
गुना

महंगी दवा-खाद को अलविदा, एमपी में चिया सीड्स की खेती से पुष्पलता ने कमाया बेहतर मुनाफा

Chia seed cultivation:चिया सीड्स से कमाया मुनाफा (Photo Source - Patrika)
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.