Guna news: एक साथ उठीं पति- पत्नी और बेटे की अर्थी, बेटे को मां की गोद में रखा, चीखकर रो उठा पूरा गांव

तीन अर्थियों को एक साथ निकलता देख पूरा पिपरौदाखुर्द गांव शोक में डूब गया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण, समाज के लोग और रिश्तेदार पहुंचे। यात्रा में शामिल कई लोगों की आंखें नम थीं। गांव में रविवार शाम से न तो चूल्हे जले हैं और न ही किसी ने भी अन्न ग्रहण किया है। मनोज की मां लक्ष्मीबाई का हादसे के बाद से लगातार रोने से बार- बार बेहोश हो रही है। मनोज के पिता पैरों से दिव्यांग के साथ ही पैरालिसिस की बीमारी से ग्रस्त है। ऐसे में न तो वे खुद के बल पर पलंग से उठ पाते हैं और न ही चल फिर पाते हैं।