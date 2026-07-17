Guna news: स्कूटी के बराबर लगाई बाइक, अचानक घसीटी गोल्ड चेन, सड़क पर गिरी स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी

अचानक हुए इस हमले और चेन खींचने की कशमकश के कारण चलती स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया। स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में पीछे बैठीं ऊषा ओझा सड़क पर दूर तक घिसटती चली गईं, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और वे लहूलुहान हो गईं। वारदात को अंजाम देकर लुटेरे पलक झपकते ही हवा में बाइक लहराते हुए फरार हो गए। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों और सहमी हुई सीएचओ परबीन बानो ने तुरंत घायल एएनएम को संभाला। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया है।