एमपी के गुना में पुलिस टीम पर हमला, चौकी प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मी घायल

पुलिस के अनुसार, भमावद निवासी आरोपी मेहरबान सिंह पुत्र नारायण सिंह केवट के खिलाफ एक प्रकरण में अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। वारंटी की तामिली के लिए चौकी प्रभारी एसआई राजीव गौड़, आरक्षक अवलेश, आरक्षक सत्येंद्र सिंह और महिला आरक्षक सहित पांच पुलिस कर्मियों का फोर्स आरोपी के घर पहुंचा था। जहां पुलिस फोर्स ने वारंटी मेहरबान सिंह को पकड़ भी लिया था और फोर्स उसे गाड़ी में बैठाने के लिए ले जा रही थी, तभी वारंटी की पत्नी ममता बाई केवट व परिजन आ गए और हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस कर्मियों के साथ न सिर्फ गाली-गलौच की बल्कि झूमाझटकी करते हुए मारपीट तक कर दी।