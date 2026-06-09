जमीन हड़पने भतीजे ने निगम के अमले से मिलकर चाचा को मृत घोषित कराया

सतना। शहर में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें चाचा की संपत्ति हड़पने के लिए सगे भतीजे ने अपने जिंदा चाचा को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित करवा दिया। हद तो यह हो गई कि इस साजिश में पड़ोसियों और अन्य परिवारजनों ने भी सहायता की और स्थानीय पार्षद ने भी जिंदा व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया। यह पूरी साजिश रेलवे से सेवानिवृत्त हुए ईश्वरदीन सोनी के नाम की जमीन हड़पने के लिए की गई। साजिश इतनी भर नहीं रही, ईश्वरदीन की अपनी औलाद होने के बाद भी उसे औलाद विहीन बता दिया गया। बाद में पटवारी की मिलीभगत से फर्जी सजरा तैयार करवाकर इस जमीन का कर लिया गया और उसी पटवारी ने अपनी पत्नी के नाम पर जमीन भी खरीद ली। जबकि हकीकत यह है कि ईश्वरदीन जीवित है और उनके तीन बेटे हैं।