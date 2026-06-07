सतना जेल में खटाखट मिल रही 12 ग्राम ‘तंबाकू की पुड़िया’ ! गांजा-शराब के ऑडियो वायरल

गुरुवार को ही सोशल मीडिया पर केंद्रीय जेल से जुड़े तीन कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुए थे। इनमें प्रमुख मुख्य प्रहरी राजेंद्र चौधरी और एक अन्य व्यक्ति के बीच गांजा, शराब और रुपए के लेन-दे को लेकर बातचीत होने का दावा किया गया था। वायरल ऑडियो में 100 ग्राम गांजा, शराब की बोतल और पांच-पांच हजार रुपए लाने की चर्चा सुनाई देने का दावा किया गया। मामला सामने आते ही जेल अधीक्षक ने राजेंद्र चौधरी को तत्काल निलंबित कर विभागीय एवं तकनीकी जांच शुरू करा दी थी।