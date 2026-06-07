डॉक्टर को आया ‘कार्डयिक अरेस्ट’, धमनियां देने लगी झटकें, ये 6 लक्षण न करें इग्नोर

न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. अविनाश शर्मा ने बताया कि अंडमान-निकोबार के रहने वाले छात्र डॉ. फैज करीब एक महीने पहले ही सुपर स्पेशियलिटी कोर्स की पढ़ाई के लिए ग्वालियर आए है। शुक्रवार को ड्यूटी के दौरान उन्हें अचानक तेज घबराहट महसूस हुई, जिसके बाद वे खुद चलकर न्यूरोसर्जरी विभाग पहुंचे। वहां मौजूद डॉ. शिवम शर्मा ने उनकी गंभीर स्थिति को तुरंत भांप लिया और तत्काल ईसीजी की। जांच में सामने आया कि डॉ. फैज को न सिर्फ गंभीर हार्ट अटैक आया है, बल्कि उनके दिल की धड़कनें बेकाबू होकर लगातार झटके दे रही है।