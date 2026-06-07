बिजली कंपनी के ’50 हजार’ नए पदों पर होगी भर्ती, मोहन सरकार का बड़ा फैसला

कंपनियों ने बीते एक साल में 2 हजार से अधिक पदों पर भर्ती पूरी कर ली है। आयोग को चेयरमैन व कंपनियों को नए अधिकारी, कर्मचारी मिलने से प्रदेश के पौने दो करोड़ उपभोक्ताओं को कई सहूलियतें होंगी। बता दें, मोहन सरकार ने तीनों कंपनियों समेत पावर मैनेजमेंट, पावर जनरेटिंग समेत अन्य कंपनियों में 50 हजार नए पदों को मंजूरी दी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इनमें से 35 हजार पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरेंगे, बाकी के 15 हजार पद, पदोन्नति के जरिए शीघ्र भरे जाएंगे।