MP में जाने माने ‘भोजपुरी सिंगर’ के खिलाफ दर्ज होगा केस, कोर्ट ने दिया आदेश

दरअसल, ओमप्रकाश कुकरेजा नाम के व्यक्ति ने सिंगर राजा भोजपुरिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। कुकरेजा मेसर्स मेट्रोस प्रोडक्शन नाम के फर्म का मालिक है। अपनी शिकायत में कुकरेजा ने बताया कि करीब 3 साल पहले रियाज हुसैन (राजा भोजपुरिया) और उसके बीच एक फिल्म में काम करने को लेकर बात हुई थी। रियाज ने सहमति जताते हुए भरोसा दिलाया था कि वह जल्द ही फिल्म में साथ काम करने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। उसकी बात का विश्वास करते हुए कुकरेजा ने अलग-अलग डेट कुल 2 लाख रुपए रियाज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसमें 26- 27 अगस्त 2023 को 1 लाख रुपये, और बाद में 20 सितंबर, 2 अक्टूबर व 17 अक्टूबर को मिलाकर एक लाख रुपये और दिए गए।