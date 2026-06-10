ग्वालियर ...जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षा में फिर नजर आई गड़बड़ी, भारत बोध की जगह छप गया फाउंडेशन कोर्स का प्रश्नपत्र

ग्वालियर. जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए प्रथम वर्ष की वैल्यू एडेड कोर्स (वीएसी) परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों में विषय संबंधी त्रुटि सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को आनन-फानन में संशोधित आदेश जारी करने पड़े हैं।

परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी गोपनीय पत्र के अनुसार, 9 जून को दोपहर पाली में आयोजित प्रथम वर्ष की वीएसी परीक्षा के प्रश्नपत्र में ‘भारत बोध’ विषय के स्थान पर ‘फाउंडेशन कोर्स-1’ मुद्रित हो गया। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों को केवल ‘भारत बोध’ विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर ही परीक्षा देनी होगी और उसी के अनुसार उत्तर लिखने होंगे।