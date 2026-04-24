MP में प्रचंड गर्मी के कारण दो जिलों में 30 अप्रैल तक स्कूल रहेंगे बंद, आदेश जारी

mp news: मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी (Extreme Heat) और तेज होते तापमान ने अब बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डाल दिया है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया है। भीषण गर्मी के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी (School Holiday) घोषित कर दी गई है। इस विषय को लेकर पत्रिका ने दिन में ही प्रशासन को आगाह कराया था।