दमोह में एक रात में 30 हजार लोगों की छिनी नींद, बिजली बनी कारण



रात और सुबह से आई शिकायतों में सबसे ज्यादा शिकायतें विवेकानंद नगर, श्रीवास्तव कॉलोनी, सिविल वार्ड 7, सिविल वार्ड 4, मुकेश कॉलोनी, एसपीएम नगर के आसपास की थीं। यहां के वासिंदों के अनुसार रात से ही लाइट नहीं आ सकी है। कुछ जगहों पर है तो बार-बार ट्रिप हो रही हैं। कुछ जगह लो वोल्टेज की समस्या बताई गई। मामले में जब अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने विवेकानंद, श्रीवास्तव कॉलोनी और सिविल 7 के विद्युत ट्रांसफार्मर जलने की बात की बताई, जिनके सुधार दोपहर 12 बजे तक नहीं हो सके थे। बताया जा रहा है कि यह पूरा एरिया टी-7 फीडर के तहत आता है।