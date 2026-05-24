MP में खुदाई के दौरान मिला ब्रिटिश काल का ‘खजाना’, पीतल के कलश में मिले सिक्के

मजदूर हीरा पटेल, मनोहर पटेल और ओमप्रकाश पटेल ने पुलिस और तहसीलदारों को बताया कि जमीन से निकले पीतल के मटके में बड़ी मात्रा में चांदी के सिक्के थे। मजदूरों का दावा है कि निकले हुए सिक्कों को एक 10 लीटर की बाल्टी में भरा गया और जब बाल्टी भर गई, तो बाकी सिक्के गमछे में भरकर घर के अंदर ले जाए गए। मजदूरों के अनुसार उन्हें केवल 500-500 रुपये देकर चुप रहने को कहा गया। विरोध करने पर कथित रूप से धमकाया गया। बाद में मजदूरों ने गांव जाकर पूर्व सरपंच मुरारी लाल तिवारी को घटना की जानकारी दी और उनके साथ कोतवाली पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। इधर, पूर्व सरपंच ने भी आरोप लगाया कि कोतवाली में आलोक सोनी ने उसे पांच लाख रुपए की पेशकश की और कहा मामले को आगे मत बढ़ाओ।