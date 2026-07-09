सिटी कोतवाली पुलिस को लंबे समय से स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियां होने की सूचना मिल रही थी। गुरुवार को मुखबिर से सटीक सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस की टीम तीन गुल्ली क्षेत्र स्थित यूनिक स्पा सेंटर पर पहुंची और छापा मारा। स्पा सेंटर पर छापा पड़ते ही वहां हड़कंप मच गया और स्पा सेंटर में मौजूद युवक-युवतियां यहां वहां भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने सभी को पकड़कर हिरासत में लिया और थाने ले गई। पुलिस को स्पा सेंटर से आपत्तिजनक सामग्री मिलने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने स्पा सेंटर के संचालक मोहम्मद आफताब निवासी रीवा को भी गिरफ्तार किया है।