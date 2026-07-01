रात को खाना खाकर सोए दमोह तेंदूखेड़ा जनपद CEO की संदिग्ध मौत, सरकारी आवास पर मिला शव

घटना की सूचना मिलते ही मनीष बागरी के परिजन जबलपुर से तेंदूखेड़ा पहुंच गए। वहीं पुलिस अधिकारियों ने सरकारी आवास का निरीक्षण शुरू कर दिया है। पुलिस यहां जरूरी साक्ष्य जुटाने के प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।