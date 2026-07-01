ऋषिकेश से इंदौर आ रही बस ट्रेलर से टकराई, भभकी आग में 8 जिंदा जले, 25 घायल बिलखते रहे देर से मिली मदद

इंदौर के रहने वाले चंद्रप्रकाश गुप्ता ने बताया कि हम कल शाम 5 बजे बस में बैठे थे। मैं पत्नी के साथ ऊपर की बर्थ पर था। आग लगने के बाद किसी ने मुझे खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद मैंने पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फंसा हुआ था। वह बेहोश हो गई थी। धुआं भरने से दम घुट रहा था। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मदद का प्रयास कर रहे थे। बस से बाहर निकलते समय रास्ते में एक व्यक्ति लहूलुहान मिला, उसे भी बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग को फोन किया। तब तक करीब साढ़े तीन बज चुके थे। करीब एक घंटे तक कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। सब जलते रहे, कितने लोग जिंदा जल गए।