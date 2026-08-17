indore news : एमपी बीजेपी में घमासान, विधायक गोलू शुक्ला को दरकिनार करने पर भड़के समर्थक

mp bjp : शहरों में बेतरतीब बैनर, पोस्टर, होर्डिंग को लेकर कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भी नेताओं का पोस्टर प्रेम कम नहीं हो रहा है। इंदौर में पिछले कुछ दिनों में आयोजनों, होर्डिंग को लेकर विवाद की स्थिति बनी है। विवाद पोस्टरों पर लगे नेताओं के फोटो लगने या नहीं लगने को लेकर थे। एक प्रमुख धार्मिक आयोजन के पोस्टरों में विधायक गोलू शुक्ला को दरकिनार करने पर उनके समर्थक भड़क उठे। शिकायत प्रदेश नेताओं तक पहुंच गई है।