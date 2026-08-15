Indore News: प्रेमिका के साथ मिलकर डिलीवरी बॉय को लूटा, एक हफ्ते बाद पकड़ाया बदमाश

पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी युवती को पकड़ लिया था। उसकी पहचान पलक वर्मा निवासी रावजी बाजार के रूप में हुई। पूछताछ में युवती पलक ने साथी बदमाश का नाम प्रिंस बताया। प्रिंस के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि प्रिंस पिता आनंद विश्नार निवासी गाड़ी अड्डा, रावजी बाजार आदतन गुंडा है। जांच में पता चला कि आरोपी के खिलाफ भंवरकुआं थाने में भी एक केस पहले से दर्ज है और एक महीने पहले आरोपी के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की घई थी। अन्नपूर्णा पुलिस के मुताबिक फरार आरोपी प्रिंस की पुलिस टीमें तलाश कर रही थीं, इसी दौरान लालबाग के पास मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।आरोपी के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस भी दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है।