Bhopal News: पति नाइट ड्यूटी पर गया…पत्नी दोस्त के साथ मोमोज खाने पहुंची, कुछ देर बाद मचा हंगामा

रात में सड़क पर हो रहे हंगामे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने बीच-बचाव कराया और किसी तरह मामले को शांत कराया। जिस वक्त सारा हंगामा हो रहा था तभी किसी ने पूरी घटना का अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया, वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए ही उन्हें घटना के बारे में पता चला है। पति या पत्नी किसी के भी द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि वीडियो कब का है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि जिस युवक के साथ पत्नी मोमोज खाने के पहुंची थी वो उसका प्रेमी है, हालांकि अभी इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है।