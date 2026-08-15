MP वनरक्षक-जेल प्रहरी भर्ती का रिजल्ट, 14,950 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित

कर्मचारी चयन मंडल के मुताबिक सहायक जेल अधीक्षक (MP Assistant Jail Superintendent Result 2026), जेल प्रहरी (MP Jail Prahari Result 2026) के रिक्त पदों के दस गुना मान एवं वन रक्षक (MP Forest Guard Result 2026) , क्षेत्ररक्षक (MP Kshetra Rakshak Result 2026) के रिक्त पदों के पांच गुना मान के कुल 14950 अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए पात्र हुए हैं। इसके बाद 1679 पदों को भरा जाएगा। ऑन लाइन परीक्षा के बाद मंडल की ओर से आदर्श उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अभ्यावेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त अभ्यावेदनों पर अंतिम उत्तर समिति के विषय विशेषज्ञों द्वारा आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। नियम पुस्तिका में दिए गए बिन्दुओं के मुताबिक रिजल्ट वन/जेल विभाग/वन विकास निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर विभाग की ओर से दूसरे चरण की कार्यवाही शुरू की जा सकेगी।